O Besiktas está interessado na contratação de Jovane Cabral, tendo já iniciado negociações junto do Sporting. O clube turco apresentou uma primeira proposta de 2,5 milhões de euros por 50 por cento do passe, que o Sporting recusou.

Ora a SAD leonina exige cinco milhões de euros por cem por cento do passe e foi essa a resposta que deu.

O Besiktas ainda não desistiu do jogador e as negociações continuam, procurando as duas partes chegar uma plataforma de entendimento. para a transferência.

Recorde-se que Jovane Cabral, de 24 anos, esteve na última metade da época cedido à Lazio, na qual realizou apenas quatro jogos, sendo que continua a não entrar nas contas de Ruben Amorim.