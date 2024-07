O Sporting anunciou a contratação de Bruno Ramos.

O defesa-central brasileiro, de 19 anos, vai integrar a equipa B dos leões por empréstimo do Académico de Viseu, onde em 2023/24 alinhou pelos sub-23 e pelos sub-19. O acordo contempla opção de compra.

«Sinto-me muito feliz por assinar este contrato com o Sporting CP, é o maior passo na minha carreira. Venho para agregar ao grupo», disse, citado no site do Sporting.

Antes de ser emprestado, refira-se, Bruno Ramos renovou contrato com o emblema viseense até 2029.