O Sporting tem conversações em andamento por Yeremay Hernández e, segundo apurou o Maisfutebol, os avanços nas negociações com os espanhóis do Deportivo da Corunha não dependem de eventuais saídas no ataque.

Reforçar o ataque é hoje uma das principais prioridades dos leões, que neste mercado ainda avaliam a contratação (por empréstimo) de Jota Silva, dos ingleses do Nottingham Forest, a pedido de Rui Borges.

A eventual contratação de Yeremay, entretanto, envolve valores significativos. O clube espanhol projeta uma transferência em definitivo na ordem dos 30 milhões de euros, o que representaria a maior contratação da história do Sporting.

O extremo espanhol de 22 anos renovou recentemente contrato com o Deportivo até junho de 2030 e também tem outros clubes interessados de peso no radar.

Yeremay Hernández fez o começo da formação no Real Madrid, mas cresceu como jogador no Deportivo, onde chegou em 2018. Estreou-se na equipa principal em 2021/22.