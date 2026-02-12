Sporting despede-se de Matheus Reis: «Exemplo de devoção e glória»
Defesa brasileiro de 30 anos desvinculou-se dos leões e rumou à Rússia
Defesa brasileiro de 30 anos desvinculou-se dos leões e rumou à Rússia
Cinco anos e 222 jogos depois, Matheus Reis encerrou o ciclo pelo Sporting, tendo conquistado todos os títulos em Portugal – com destaque para os três campeonatos. Num percurso com 11 assistências e três golos, o brasileiro de 30 anos protagonizou momentos de tensão com inúmeros adversários, também por isso convencendo os adeptos leoninos.
«Um exemplo de esforço, dedicação, devoção e glória. Para sempre parte da nossa história», escreveu o Sporting nas redes sociais.
Formado no São Paulo e em Portugal desde 2017, o defesa representou Moreirense e Rio Ave antes de rumar ao Sporting.
Um exemplo de Esforço, Dedicação, Devoção e Glória 💚 pic.twitter.com/q44JlNslmx— Sporting CP (@SportingCP) February 12, 2026
🏆🏆🏆 Campeonatos Nacionais
🏆 Taça de Portugal
🏆 Supertaça
🏆 Taça da Liga
Obrigado, @MatheusReis95 🦁 pic.twitter.com/U6PfKeRVR8
— Sporting CP (@SportingCP) February 12, 2026