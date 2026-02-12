Cinco anos e 222 jogos depois, Matheus Reis encerrou o ciclo pelo Sporting, tendo conquistado todos os títulos em Portugal – com destaque para os três campeonatos. Num percurso com 11 assistências e três golos, o brasileiro de 30 anos protagonizou momentos de tensão com inúmeros adversários, também por isso convencendo os adeptos leoninos.

«Um exemplo de esforço, dedicação, devoção e glória. Para sempre parte da nossa história», escreveu o Sporting nas redes sociais.

Formado no São Paulo e em Portugal desde 2017, o defesa representou Moreirense e Rio Ave antes de rumar ao Sporting.

Um exemplo de Esforço, Dedicação, Devoção e Glória 💚 pic.twitter.com/q44JlNslmx — Sporting CP (@SportingCP) February 12, 2026