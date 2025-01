Borussia de Dortmund e Manchester United estão este momento a avaliar a contratação de Gonçalo Inácio no mercado inverno, segundo apurou o Maisfutebol.

O representante do central do Sporting, inclusivamente, está a caminho da Alemanha para ouvir aquilo que o Dortmund tem a oferecer. O United, por sua vez, já fez saber do seu interesse e das suas condições.

Alemães e ingleses trabalham, em príncipio, com a ideia de um empréstimo com obrigação de compra. No geral, entre taxa e transferência em definitivo, o valor poderia rondar os 40 milhões de euros.

Gonçalo Inácio tem contrato com os leões até junho de 2027 e está blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.