O Sporting espera receber até 12 milhões de euros pela transferência em definitivo de Tiago Tomás, segundou apurou o Maisfutebol. A ideia dos leões passa ainda por segurar uma pequena parte do passe do jogador e, assim, lucrar com uma nova venda.

TT esteve emprestado ao Estugarda nas duas últimas temporadas (46 jogos oficiais e oito golos) e trabalha hoje com a preferência de permanecer na Bundesliga, onde é alvo de forte interesse do Wolfsburgo, com quem, inclusivamente, tem conversas em andamento.

Nenhuma negociação, entretanto, vai ser totalmente concretizada até o próximo dia 15, visto que o Estugarda, apesar de já ter avisado o emblema de Alvalade que não vai avançar com uma oferta de compra, tem a preferência na contratação do jovem avançado.

Também na mira de clubes do futebol inglês, Tiago Tomás, de 20 anos, foi formado no próprio Sporting, no qual, como profissional, foi campeão nacional em 2020/21 e fez ao todo 66 jogos oficiais e anotou apenas nove golos.