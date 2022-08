Vincent Kompany, treinador do Burnley, assumiu o interesse do clube inglês em Jovane Cabral, avançado do Sporting.

«Cabral é claramente uma opção que buscámos, mas a última informação que tenho é que é algo que não está em cima da mesma nesta altura», disse, citado pela imprensa inglesa, dando a entender que as hipóteses de o jogador dos leões rumar ao emblema do segundo escalão de Inglaterra são, pelo menos nesta altura, remotas.

«Vamos tentar contratar bons jogadores e fortalecer a equipa. Vamos ter um calendário muito ocupado e precisamos de jogadores que possam substituir-se», acrescentou o ex-internacional belga.

Recorde-se que Jovane Cabral foi emprestado pelo Sporting à Lazio na segunda metade da época passada, tendo atuado em apenas quatro jogos (com um golo) pela equipa italiana, que não avançou para a contratação em definitivo do jogador cabo-verdiano.

Em junho, tal como o Maisfutebol noticiou, o Besiktas manifestou interesse em contratar Jovane. O Sporting exigiu 5 milhões de euros pela totalidade do passe, valor que o emblema turco não se mostrou disponível para cobrir.