Apesar de colocar o foco atual neste mercado de inverno, o Sporting também já está a pensar na próxima temporada e, sabe o Maisfutebol, trabalha com a ideia de contratar três médios.

Na visão interna, os leões caminham para perder dois jogadores fundamentais do meio-campo ao término da época: Hidemasa Morita, em fim de contrato, e Morten Hjulmand, que tem «promessa» de venda e está na mira de tubarões.

Para isso, a SAD leonina tem em mente a contratação de dois nomes de maior impacto, com ambos a chegar somente para o arranque de 2026/27. Não há pressa.

Por outro lado, caso seja possível, o Sporting vai tentar contratar um terceiro jogador de «rotação», este o quanto antes. Ou seja, há a possibilidade então de o meio-campo ser reforçado agora em janeiro.

Nestas circunstâncias, a prioridade leonina passa pela chegada de um jovem a atuar na própria Liga. Algumas opções estão bem referenciadas, entre eles o brasileiro Alex Amorim [na foto do artigo], de 20 anos, do FC Alverca, segundo apurou o nosso jornal.

Atualmente, Rui Borges conta com seis jogadores para o meio-campo: Morten Hjulmand, João Simões, Hidemasa Morita, Giorgi Kochorashvili, Daniel Bragança e Rayan Lucas.