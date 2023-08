O Sporting reacendeu nos últimos dias o interesse em Ivan Fresneda. Trata-se de um jovem lateral direito, de 18 anos, que a SAD leonina já segue desde o início da temporada passada.

Este interesse, como já se percebeu, não é novo: tal como o Maisfutebol noticiou no início de abril, o espanhol sempre foi uma das soluções em cima da mesa dos responsáveis do Sporting, que nunca deixaram de o ter debaixo de olho, juntamente com o italiano Alessandro Zanoli.

Fresneda é internacional sub-19 espanhol, jogou as últimas quatro épocas no Valladolid e está a ser acompanhado também por grandes clubes, entre os quais o Real Madrid, o Barcelona e o Arsenal, por exemplo. Segundo foi possível saber, porém, o jovem atleta privilegia nesta altura um projeto desportivo, pelo que o Sporting até pode ter alguma vantagem nesse sentido: oferece mais garantias de fazer crescer o atleta.

Segundo a imprensa internacional, Fresneda tem um custo de cerca de 16 milhões de euros, o que representa um investimento forte para a SAD leonina. Para já, porém, trata-se apenas de um interesse forte do Sporting.

Veja como joga Ivan Fresneda: