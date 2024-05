José Silva, defesa de 18 anos, renovou contrato com o Sporting, anunciou o clube leonino.

O jovem futebolista, que atua no lado direito da defesa, está no Sporting 2019, tendo-se sagrado campeão nacional de juvenis em 2021/22.

Nesta temporada começou por atuar na equipa sub-23, tendo feito os últimos jogos ao serviço da equipa B, que disputa a fase de manutenção da Liga 3.

«Estou muito feliz por renovar o meu contrato com o Sporting, uma instituição muita importante na minha vida. Tenho muitas memórias boas desde que vim para cá, espero continuar aqui por muitos mais anos», referiu, em declarações aos canais próprios do Sporting, José Silva, que elegeu duas das maiores referências no clube.

«Gosto muito do Geny Catamo. Foi um jogador que saiu, conseguiu voltar e está a ter um rendimento muito bom. Também olho para o Ricardo Esgaio pela posição, por já ter passado por muito e por ter estado também na Academia.»