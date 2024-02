Rochinha já rescindiu contrato com o Sporting. O avançado tinha acordo para quebrar a ligação com o clube leonino alinhavado, apesar de ter sido inscrito na Liga pouco antes do fecho do mercado em Portugal, e foi uma questão de acertar detalhes.

Apesar de já ter rescindido contrato, Rochinha vai ter de voltar a emigrar.

O jogador chegou ao fim do mercado de janeiro ainda ligado ao Sporting, uma vez que a rescisão aconteceu apenas esta quinta-feira de manhã, pelo que não pode assinar com nenhum clube português como jogador desempregado.