Saná Fernandes é reforço dos italianos da Lazio: o jovem de 16 anos, que terminou contrato com o Sporting e não aceitou renovar, já assinou pelo clube de Roma, numa contratação a custo zero.

A notícia chegou de Itália, onde Saná Fernandes até já foi visto num jogo particular da Lazio, e foi confirmada pelo Maisfutebol: apesar de ter outros convites financeiramente mais vantajosos, o avançado optou pela Lazio por ter sido o clube que lhe apresentou o melhor projeto desportivo e mais perspetivas de evolução futebolística.

O irmão de Joelson Fernandes vai ser integrado na equipa de juniors, mas com a promessa de que no future acabará por ter hipóteses de treinar com o plantel principal.