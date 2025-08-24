O Union Berlim entrou na corrida por St. Juste.

O clube alemão, no qual já atua o português Diogo Leite, procura um central e nesse sentido falou com o empresário do jogador, que transmitiu essa mesma informação aos responsáveis leoninos.

Nesta altura não há ainda uma proposta, mas há, da parte do empresário, a garantia que o Union Berlim vai apresentá-la em breve.

Recorde-se que St. Juste já esteve muito do Osasuna, clube com o qual o Sporting fechou acordo para a transferência, mas divergências no acordo entre os espanhóis e o jogador inviabilizaram o negócio.

O Osasuna continua interessado e terá agora a concorrência do Union Berlim.