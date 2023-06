Manuel Ugarte já realizou os necessários exames médicos em Paris e assina contrato com o PSG durante esta terça-feira. A ligação com o clube francês, refira-se, será de cinco temporadas, até 30 de junho de 2028.

Nesta altura, vale a pena sublinhar, o acordo ainda não está totalmente fechado, uma vez que ainda existem ligeiros detalhes do contrato com o PSG por acertar. Mas são pormenores apenas, que as partes vão continuar a debater durante a manhã e que pretendem ultrapassar o mais cedo possível.

Nesse sentido, é assumido por todas as partes que Ugarte vai assinar contrato e ser oficializado como reforço do PSG esta terça-feira, numa operação que permitirá ao Sporting embolsar 60 milhões de euros, pagos em várias prestações.

Manuel Ugarte, recorde-se, chegou esta segunda-feira a Paris, na companhia do empresário Jorge Mendes e do espanhol Marco Asensio: os dois jogadores vão ser os primeiros reforços do PSG para a nova temporada. O ainda jogador do Sporting foi também disputado pelo Chelsea, mas preferiu a oferta do clube francês.