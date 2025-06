Uma das maiores lendas do atletismo (e do desporto) quer Viktor Gyökeres no Manchester United. E não esconde a admiração pelo avançado sueco.

Em entrevista ao jornal Aftonbladet, o jamaicano, que é confesso adepto do Manchester United, deu a sua opinião sobre uma eventual transferência.

«Penso que esteja perto de acontecer, precisamente por causa de Ruben Amorim. Acho que ele vai assinar», afiançou o antigo velocista.

«Parece haver um certo problema com o valor que o Sporting pede pelo Gyökeres, mas esperamos poder pagar e concretizar o negócio. De qualquer forma, está claro que o clube precisa contratar novos atacantes. Estou ansioso pela chegada de Gyökeres, porque precisamos de atacantes estáveis», admite.

Todos os dias têm havido desenvolvimentos sobre o futuro do avançado do Sporting. Nesta sexta-feira, o Maisfutebol deu conta de que o Sporting pode ameaçar exigir a cláusula de rescisão de 100 milhões de euros caso a postura do agente do sueco não se altere.