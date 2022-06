João Palhinha tem aproveitado esta parte final das férias para começar a preparar a próxima temporada e tem-no feito com afinco: através de um vídeo publicado nas redes sociais, o internacional português mostrou que está a treinar no duro no Complexo Desportivo Elias Pereira, a casa do Sacavenense e que ele tão bem conhece.

O médio está a trabalhar acompanhado de dois especialistas: o treinador André Coelho, que também já passou pelo Sacavenense, e o preparador físico Rodrigo Fernandes.

TODAS AS NOTÍCIAS DO MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS

Recorde-se que João Palhinha regressou no sábado de férias nas Maldivas e continua à espera que haja luz verde para se transferir para Inglaterra. Como o Maisfutebol já escreveu, o médio está muito próximo do Fulham, mas o negócio ainda não está totalmente finalizado.