Horas após o fecho do mercado de inverno, Ruben Amorim fez, em conferência de imprensa, o balanço das entradas e saídas do Sporting.

No último dia da janela de transferência, o campeão nacional viu entrar Slimani e Marcus Edwards e sair Jovane Cabral, Geny Catamo e Tiago Tomás.

Sobre este último, que rumou ao Estugarda por empréstimo de uma época e meia, Amorim disse que o jovem avançado acabou por ser vítima da nova forma de jogar do Sporting nesta temporada.

«Em relação às saídas, é um passo que tem a ver com características do jogo. O TT perdeu muito espaço por isso mesmo. Perdemos muitos metros nas costas que ajudavam às características do TT», começou por analisar.

Nos últimos tempos, nos jogos em que o Sporting não teve Paulinho, a opção para o eixo do ataque acabou por não recair sobre Tiago Tomás, muito utilizado na época passada. Questionado se o jovem futebolista se sentia uma espécie de terceira opção para o ataque, o técnico leonino admitiu, acima de tudo, que estava desconfortável e que o melhor foi sair. É um miúdo com talento que quer ter espaço e senti que não era bom para ele ficar aqui mais algum tempo. E senti que ele já estava frustrado com isso e com razão. Porque foi um dos jogadores mais utilizados na época passada. Mas o futebol é mesmo assim: as coisas mudam muito rápido e as ideias do treinador também, vincou, referindo-se depois à escolha por Tabata em detrimento de Tiago Tomás no eixo do ataque.

«O Tabata já tinha a ideia de fazer aquele posicionamento, mas também tinha a ideia de o meter a fazer a posição de médio-centro e os jogadores durantes os treinos e os jogos vão-nos dando indicações. Nós temos uma forma de jogar em que o Paulinho é diferente do TT. O Tabata, mesmo com mais características de médio, enquadra-se mais com as rotinas da equipa. Tentámos colocar o TT um bocadinho mais na direita para ter espaço para fazer as ruturas dele. Via o TT como mais um jogador que teve pouco espaço», explicou.

Amorim abordou ainda a saída de Jovane, por empréstimo para a Lazio com opção de compra. Teve oportunidade de saída e dei o meu aval quando me foi perguntado. Por tudo o que eles me dão, se eles também querem sair e procurar coisas novas, têm essa oportunidade. (...) Jovane tem todas as condições para ficar na Lazio porque é um excelente jogador. Ter pena ou não, é algo com o qual eu lido bem», disse sobre a possibilidade de o perder.

«O TT foi responsabilidade minha e eu é que tomei iniciativa de procurar algum clube em Portugal ao qual ele se adaptasse bem. Surgiu outro caminho, essa escolha foi do TT e temos de entender isso», acrescentou, falando, por fim de Geny Catamo, que rumou ao V. Guimarães inserido no negócio da contratação de Edwards. «O Geny é jogador do Sporting, está emprestado, não sei se há opção de compra, mas terei oportunidade de repescá-lo. Vai trabalhar com um grande treinador e ter a oportunidade de crescer», rematou.