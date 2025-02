O Sporting regressou na manhã deste sábado aos treinos, iniciando a preparação para o jogo com o Borussia Dortmund.

Numa curta nota publicada no site oficial, os leões não fizeram qualquer referência a João Simões, que nesta sexta-feira lesionou-se na primeira parte do clássico com o FC Porto no Estádio do Dragão: apenas que os titulares fizeram trabalho de recuperação pós-jogo.

O Sporting recebe na terça-feira (20h00) o Borussia Dortmund para a 1.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.