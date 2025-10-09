Depois de três folgas, o plantel do Sporting regressou esta quinta-feira aos treinos na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.

Atualmente, Rui Borges não conta com 15 internacionais: Rui Silva, Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio e Francisco Trincão (Portugal); Geovany Quenda e João Simões (Portugal sub-21); Rodrigo Ribeiro (Portugal sub-20); Luis Suárez (Colômbia); Giorgi Kochorashvili (Geórgia); Georgios Vagiannidis e Fotis Ioannidis (Grécia); Geny Catamo (Moçambique); Zeno Debast (Bélgica); Morten Hjulmand (Dinamarca) e Iván Fresneda (Espanha sub-21).

Deste modo, o treinador dos leões chamou sete jovens ao treino: Samuel Justo, Rafael Nel, Paulo Cardoso, Kauã Oliveira, José Silva, Rafael Besugo e Rômulo Junior.

O Sporting volta a treinar na manhã desta sexta-feira. O próximo jogo está marcado para dia 18 de outubro, frente ao Paços de Ferreira, nos 32avos de final da Taça de Portugal.