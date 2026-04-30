Depois do empate a dois golos desta quarta-feira na receção ao Tondela, o Sporting voltou aos treinos em Alcochete para preparar o embate com o V. Guiamarães.

Rui Borges não deu folgas aos jogadores e, na manhã desta quinta-feira, os titulares no jogo frente ao Tondela fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes prosseguiram normalmente com a preparação da próxima jornada.

O Sporting está no terceiro lugar da Liga, já sem hipóteses matemáticas de chegar ao titulo, e não depende só de si próprio para subir ao segundo posto, ocupado pelo Benfica. Os leões recebem o Vitória na próxima segunda-feira, às 20h15.