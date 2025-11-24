Após a vitória por 3-0 diante do Marinhense para a 4.ª eliminatória na Taça de Portugal, o Sporting voltou esta segunda-feira ao trabalho tendo em vista a receção ao Club Brugge, para a quinta jornada da fase de liga da Champions e João Simões foi a grande novidade na sessão de trabalho.

O médio de 18 anos está recuperado da lesão que o levou a ser dispensado da seleção sub-21 e regressa às opções do técnico leonino para o jogo contra o emblema belga.

O Sporting tem nova sessão de trabalho agendada para a manhã de terça-feira em Alcochete, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. À tarde, pelas 19h00, Rui Borges fará a conferência de antevisão ao duelo europeu marcado para quarta-feira às 20h00 no Estádio José Alvalade.