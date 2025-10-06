Com 14 jogadores ausentes nas respetivas seleções e ainda Daniel Bragança e Nuno Santos em recuperação de lesões, os restantes jogadores do Sporting e respetiva equipa técnica gozam três dias de folga, entre esta segunda-feira e quarta-feira.

A equipa verde e branca, treinada por Rui Borges, volta a trabalhar na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, na próxima quinta-feira, com um grupo mais reduzido, fruto das 16 ausências do plantel principal.

Os leões iniciarão nesse dia a preparação para o duelo em Paços de Ferreira, marcado para 18 de outubro (sábado), às 20h15, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Ausentes, ao serviço das respetivas seleções, estão Rui Silva, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves e Francisco Trincão (Portugal A), João Simões e Geovany Quenda (Portugal sub-21), Georgios Vagiannidis e Fotis Ioannidis (Grécia), Zeno Debast (Bélgica), Morten Hjulmand (Dinamarca), Giorgi Kochorashvili (Geórgia), Geny Catamo (Moçambique), Luis Suárez (Colômbia) e Iván Fresneda (Espanha sub-21).

