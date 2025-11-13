O Sporting regressou esta quinta-feira aos treinos na Academia Cristiano Ronaldo, após quatro dias de folga. Face à ausência de 14 jogadores do plantel principal que se encontram ao serviço das seleções, Rui Borges chamou oito jogadores da formação.

Bruno Ramos, Rômulo Júnior, Samuel Justo, Rafael Nel, Chris Grombahi, Lucas Anjos, Kauã Oliveira e Ivanildo Mendes foram os escolhidos para integrar a sessão de trabalho.

Os lesionados Nuno Santos, Daniel Bragança, Zeno Debast, Pedro Gonçalves e Fotis Ioannidis continuam os trabalhos de recuperação e estão sob orientação da Unidade de Performance. A este grupo deve-se juntar o jovem João Simões que se encontrava ao serviço da seleção de sub-21, mas que foi dispensado por lesão.

Os leões já preparam o jogo do próximo dia 22, frente ao Marinhense para a Taça de Portugal, e têm nova sessão de treino agendada para sexta-feira.

