Sporting: titulares em recuperação após a vitória sobre o PSG
Leões voltam a jogar no sábado diante do Arouca
O Sporting treinou, esta quarta-feira, na Academia Cristiano Ronaldo após a histórica vitória frente ao PSG.
Com o foco no jogo com o Arouca, deste sábado (18h00), a contar para a 19.ª jornada da Liga, os titulares na vitória de realizaram o habitual trabalho de recuperação. Os restantes treinaram às ordens de Rui Borges.
A formação leonina volta a treinar esta quinta-feira à porta fechada.
