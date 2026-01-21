O Sporting treinou, esta quarta-feira, na Academia Cristiano Ronaldo após a histórica vitória frente ao PSG.

Com o foco no jogo com o Arouca, deste sábado (18h00), a contar para a 19.ª jornada da Liga, os titulares na vitória de realizaram o habitual trabalho de recuperação. Os restantes treinaram às ordens de Rui Borges.

A formação leonina volta a treinar esta quinta-feira à porta fechada.

