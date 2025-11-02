O Sporting arrancou este domingo a preparação à visita à Juventus, de terça-feira [20:00], a contar para a quarta jornada da Liga dos Campeões. Na Academia Cristiano Ronaldo, Iván Fresneda foi baixa no treino.

O defesa espanhol saiu com queixas no último jogo diante do Alverca e esteve, portanto, entregue à «Unidade de Performance» dos leões.

O Sporting volta a treinar em Alcochete na manhã desta segunda-feira, antes de partir para Turim, Itália, onde vai defrontar a «Vecchia Signora». Já em solo italiano, Rui Borges vai realizar a conferência de antevisão à partida, pelas 18:30 (hora de de Portugal continental) de segunda-feira, na sala de imprensa do Juventus Stadium.