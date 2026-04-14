Iván Fresneda e Zeno Debast não estiveram no treino do Sporting nos 15 minutos abertos aos jornalistas.

Recorde-se que o lateral-direito espanhol, que ficou no ginásio, foi substituído ao intervalo do último jogo com o Estrela da Amadora devido a problemas físicos, enquanto Debast cumpriu os 90 minutos nessa partida.

Para a sessão - a última antes da viagem para Londres, onde o Sporting vai defrontar o Arsenal nesta quarta-feira - Rui Borges chamou, entre outros jovens da B, Bruno Ramos (defesa-central) e Salvador Blopa, que pode fazer toda a ala direita.

Ausentes dos trabalhos integrados estiveram ainda Nuno Santos, Ioannidis e Luís Guilherme, que já estavam entregues ao departamento médico leonino.

Recorde-se que para o jogo desta quarta-feira o Sporting já poderá contar com Morten Hjulmand, que regressa do castigo que o afastou da partida da semana passada.