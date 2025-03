O Sporting treinou na manhã desta quarta-feira e, na preparação para o jogo ante o Estrela da Amadora, Gonçalo Inácio, Morten Hjulmand e Zeno Debast já estiveram em pleno às ordens do treinador Rui Borges.

Os três jogadores, que estiveram ao serviço das respetivas seleções, tinham feito apenas trabalho de recuperação na terça-feira.

Na sessão desta manhã também já trabalhou Eduardo Quaresma, depois de ter estado ao serviço dos sub-21 de Portugal.

Dez jogadores da formação estiveram também no treino: Francisco Silva, Henrique Arreiol, Lucas Taibo, Rodrigo Dias, Lucas Anjos, João Muniz, Alexandre Brito, Adam Arvelo, Luís Gomes e Gabriel Melo.

O Sporting volta a treinar na quinta-feira, em Alcochete. Os leões visitam o Estrela, no sábado (18h00), em jogo da 27.ª jornada da Liga.

Para o jogo na Reboleira estão castigados Morten Hjulmand e Maxi Araújo e, devido a lesões, Hidemasa Morita e Pedro Gonçalves não devem, provavelmente estar disponíveis. Morita regressou da seleção do Japão com uma lesão no pé esquerdo e permanece em dúvida, sendo que Pedro Gonçalves, em fase final de recuperação, é incógnita. Baixas certas, de longa duração, são também Daniel Bragança, João Simões e Nuno Santos.