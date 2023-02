Menos de 24 horas depois da vitória ante o Rio Ave, em Vila do Conde, o Sporting treinou esta terça-feira na academia, em Alcochete, tendo os 11 titulares realizado trabalho de recuperação.

À exceção de Antonio Adán, St. Juste, Gonçalo Inácio, Matheus Reis, Ricardo Esgaio, Morita, Ugarte, Nuno Santos, Marcus Edwards, Youssef Chermiti, Pedro Gonçalves e do médio Daniel Bragança, que continua a recuperar de lesão e a trabalhar com o departamento médico, todos os restantes realizaram treino normal às ordens do treinador Ruben Amorim.

O Sporting volta a treinar na quinta-feira, tendo esta quarta-feira como dia de folga.

A equipa leonina recebe o FC Porto no próximo domingo, a partir das 18 horas, em Alvalade, em jogo da 20.ª jornada da I Liga. O Sporting é quarto classificado com 38 pontos e o FC Porto é segundo, com 45. Confira aqui como está a classificação.

Os leões vão poder voltar a contar com Sebastián Coates, depois de um jogo de castigo, sendo que o avançado Paulinho é baixa certa: cumpre o terceiro de três jogos de suspensão.