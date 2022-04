Horas após a derrota com o FC Porto e a consequente eliminação da Taça de Portugal, o Sporting regressou aos treinos nesta sexta-feira, iniciando a preparação para o jogo com o Boavista.

Como habitualmente, os titulares fizeram trabalho de recuperação, enquanto os outros jogadores estiveram às ordens de Ruben Amorim no relvado.

O Sporting defronta o Boavista no Estádio do Bessa na segunda-feira à noite, sabendo que precisa pelo menos de igualar o resultado do FC Porto horas antes em Braga para adiar a decisão do título.