O Sporting retomou nesta quarta-feira, primeiro dia de 2025, a preparação para o jogo com o V. Guimarães.

De acordo com nota disponibilizada pelo clube leonino, Rui Borges chamou aos trabalhos da equipa principal Bruno Ramos, Alexandre Brito, Samuel Justo, Mauro Couto, Henrique Arreiol e Rafael Nel.

Entregues ao departamento médicos dos leões continuam Pedro Gonçalves, Daniel Bragança, Nuno Santos e Gonçalo Inácio.

Nesta quinta-feira o Sporting os trabalhos com vista ao encontro da 17.ª jornada marcado para sexta-feira à noite no Estádio D. Afonso Henriques. Rui Borges fará a antevisão ao jogo com a ex-equipa pelas 12h30.