O Sporting ultimou nesta terça-feira a preparação para o jogo com o Club Brugge, a contar para a quinta jornada da Liga dos Campeões.

Com o regresso confirmado de João Simões aos treinos sem limitações, mantêm-se no boletim clínico Ioannidis, Debast, Pote, Nuno Santos e Daniel Bragança.

Na sessão orientada por Rui Borges, cujos primeiros 15 minutos foram abertos aos jornalistas, estiveram também presentes Rodrigo Ribeiro, Rayan Lucas, Francisco Silva, Flávio Gonçalves e Salvador Blopa. Estes dois últimos jogadores têm sido opção para os jogos dos leões na UEFA Youth League na presente temporada.

O Sporting-Club Brugge joga-se nesta quarta-feira a partir das 20h00. Os leões chegam a este jogo com 4 pontos e seguem, tal como a equipa belga (4 pontos), em lugar de acesso ao play-off.