Na ressaca do triunfo sobre a Real Sociedad (3-0), os jogadores do Sporting fizeram treino de recuperação no hotel onde estão instalados no Algarve.

A equipa comandada por Ruben Amorim chegou ao fim do estágio no sul do país e vai regressar a Lisboa.

O regresso ao trabalho do Sporting está marcado para a próxima sexta-feira, em Alcochete.

Os leões, recorde-se, defrontam o Villarreal no domingo, em jogo a contar para o Troféu 5 Violinos.