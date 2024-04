O Sporting continua a ultimar a preparação para o clássico com o FC Porto no Estádio do Dragão.

Os leões treinaram na manhã desta sexta-feira em Alcochete e no sábado Ruben Amorim fala aos jornalistas a partir das 12h30.

Uma conferência de imprensa que servirá para lançar o jogo da 31.ª jornada da Liga, do qual, dependendo do resultado do Benfica diante do Sp. Braga, o Sporting pode sair campeão, mas também para Amorim esclarecer o universo sportinguista acerca da polémica viagem a Londres no início da semana para reunir com o West Ham.