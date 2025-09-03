A UEFA publicou nesta quarta-feira as listas dos jogadores inscritos na fase de liga da Champions.

Os clubes tinham até às 00h00 de 2 de setembro para fazer chegar as listas, sendo que na do Sporting estão presentes todos os reforços de verão.

Além deles, Nuno Santos e Daniel Bragança, lesionados de longa duração, também foram incluídos, bem como Jeremiah St. Juste, que também se encontra inscrito apesar de ter sido relegado para a equipa B dos leões.

Na lista enviada pelo Sporting à UEFA estão 24 jogadores e não constam futebolistas que podem integrar a chamada Lista B e na qual podem ser incluídos a qualquer momento, por exemplo, Geovany Quenda, Iván Fresneda, João Simões e outros jogadores nascidos a partir de 1 de janeiro de 2004 que desde os 15 anos tenham realizado dois anos ininterruptos no respetivo clube ou três com um empréstimo pelo meio a um clube do mesmo país e nunca por mais do que um ano.

OS 24 INSCRITOS DO SPORTING NA CHAMPIONS

Guarda-redes: Rui Silva e João Virgínia

Defesas: Matheus Reis, Jeremiah St. Juste, Zeno Debast, Giorgos Vagiannidis, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande, Bruno Ramos, Eduardo Quaresma e Ricardo Mangas;

Médios: Hidemasa Morita, Pedro Gonçalves, Giorgi Kochorashvili, Maxi Araújo, Daniel Bragança, Morten Hjulmand e Rayan Lucas;

Avançados: Geny Catamo, Nuno Santos, Francisco Trincão, Alisson Santos, Fotis Ioannidis e Luis Suárez.