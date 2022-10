Um dia após a derrota com o Arouca, o Sporting iniciou a preparação com vista ao jogo com o Eintracht Frankfurt, decisivo para as contas dos leões no que diz respeito ao apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Ausentes do treino estiveram os titulares no jogo da 11.ª jornada e Morita, Daniel Bragança e Luís Neto, que estão no boletim clínico dos leões.

Paulinho, que falhou a partida deste sábado devido a problemas físicos, fez treino condicionado.

O Sporting-Eintracht Frankfurt joga-se na terça-feira pelas 20h00.