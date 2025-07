A equipa principal do Sporting voltou aos trabalhos em Lagos, esta terça-feira, com a grande novidade a ser o regresso de Pedro Gonçalves à sessão de treino.

Esta quarta-feira, 16 de julho, os leões defrontam o Farense e o Celtic. O jogo com os escoceses vai decorrer a partir das 19h30 no Estádio Algarve e será o primeiro encontro aberto aos adeptos do Sporting.

Uns dias mais tarde, a 21 de julho, é a vez de Portimonense e Sunderland defrontarem os "verde e brancos", novamente com o segundo jogo de portas abertas para os adeptos leoninos.

O primeiro jogo oficial da época está marcado para o dia 31 de julho, quando se jogar a Supertaça no Algarve frente ao Benfica.