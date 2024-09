Depois do dia de folga, o Sporting retomou nesta sexta-feira os trabalhos na academia de Alcochete com vista à preparação do jogo com o AVS no Estádio José Alvalade.

No departamento médico dos leões continuam Diogo Pinto, Eduardo Quaresma, Vladan Kovacevic, St. Juste, além de Gonçalo Inácio, que se lesionou num pé ainda numa fase prematura do jogo da passada terça-feira com o Lille.

O Sporting-AVS está marcado para este domingo pelas 20h30. Nesta sexta-feira, a partir das 12h15, Ruben Amorim faz a antevisão ao jogo da 6.ª jornada da Liga.