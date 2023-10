Um dia após a vitória sobre Boavista no Estádio do Bessa, o Sporting regressou aos treinos na academia de Alcochete na manhã desta terça-feira.

Como habitual, os jogadores mais utilizados do jogo na véspera realizaram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes trabalharam no relvado às ordens de Ruben Amorim.

O Sporting volta a jogar na quinta-feira pela 20h15 diante do Farense, em partida a contar para o Grupo C a Taça da Liga, do qual faz também parte o Tondela.