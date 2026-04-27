No dia seguinte ao empate com o AVS, o Sporting regressou aos treinos já com a receção ao Tondela na mira.

Tal como habitual, os titulares do jogo na véspera fizeram trabalho de recuperação, sendo que os restantes jogadores, à exceção dos que estão entregues ao departamento médico dos leões, estiveram às ordens de Rui Borges.

O Sporting-Tondela está marcado para esta quarta-feira à noite. Rui Borges faz a antevisão à partida em atraso, referente à 26.ª jornada da Liga, pelas 12h00.