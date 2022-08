Depois da folga na segunda-feira, o plantel principal do Sporting regressou nesta terça-feira aos trabalhos na academia de Alcochete.

A equipa de Ruben Amorim deu formalmente início à preparaçao para o jogo da 4.ª jornada com o Desp. Chaves, sábado às 20h30 em Alvalade.

Paulinho, que se lesionou antes do jogo a 2.ª jornada com o Rio Ave, continua em tratamento e está - tal como Daniel Bragança, que enfrenta vários meses de paragem - entregue ao departamento médico dos leões.

Nas imagens do treino é possível ver Jovane Cabral, que foi reintegrado na semana passada e deve renovar com o Sporting o vínculo que expirava no verão de 2023.

Nesta quarta-feira o Sporting tem agendado novo treino pela manhã.