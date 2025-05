O defesa João Muniz e o médio Eduardo Felicíssimo treinaram com a equipa principal do Sporting, que voltou aos trabalhos na manhã desta quarta-feira, depois de dois dias de folga, para preparar a receção ao Vitória de Guimarães, a contar para a 34.ª e última jornada da Liga portuguesa.

A dupla, que tem atuado pela equipa B do Sporting (embora Felicíssimo já leve sete jogos pela equipa principal em 2024/25) integrou o treino, no qual o treinador Rui Borges não pôde ainda contar com os três lesionados de longa duração: Daniel Bragança, João Simões e Nuno Santos.

Morten Hjulmand e Ricardo Esgaio trabalharam com a equipa, embora sejam baixas para o jogo, devido a castigo.

A equipa volta a treinar na manhã de quinta-feira, na Academia Cristiano Ronaldo, para preparar o jogo ante os minhotos, agendado para as 18 horas de sábado.

O Sporting é líder da Liga portuguesa, com 79 pontos, os mesmos do segundo classificado, o Benfica, que joga em Braga, ante o Sp. Braga, à mesma hora do Sporting-Vitória. Recorde aqui as contas do título.