O Sporting cumpriu nesta sexta-feira mais uma sessão de trabalhou que voltou a contar com vários jovens da formação chamados por Rui Borges.

Ao todo, o técnico dos leões, recrutou sete jogadores: Bruno Ramos, José Silva, Rodrigo Dias, Rafael Besugo, Samuel Justo, Lucas Anjos e Rafael Nel, que já tinham integrado o treino de quinta-feira.

O plantel do Sporting vai agora gozar de três dias de folga, estando o regresso aos trabalhos marcado para a próxima terça-feira, altura em que os bicampeões nacionais vão mergulhar mais a fundo na preparação para a visita a casa do Famalicão, sábado (13 de setembro).

Numa altura de pausa competitiva para as seleções, o conjunto leonino tem 14 jogadores em compromissos internacionais.

Jogadores nas seleções:

Rui Silva, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio (Portugal), Fotis Ioannidis e Georgios Vagiannidis (Grécia), Zeno Debast (Bélgica), Giorgi Kochorashvili (Géorgia), Morten Hjulmand (Dinamarca), Luis Suárez (Colômbia), Geny Catamo (Moçambique), Geovany Quenda (Portugal sub-21), Rodrigo Ribeiro (Portugal sub-20) e João Simões (Portugal sub-19).