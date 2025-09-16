O guarda-redes Rui Silva e o extremo Geny Catamo, que falharam o jogo em Famalicão devido a questões físicas, não treinaram esta terça-feira e, apurou o Maisfutebol, continuam em dúvida no Sporting para a receção ao Kairat, marcada para as 20 horas de quinta-feira, para a primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Além desta dupla, o treinador Rui Borges tem mais quatro ausências: além de Rui Silva e Geny, também Ousmane Diomande, Hidemasa Morita, Nuno Santos e Daniel Bragança estão com a Unidade de Performance do clube, a recuperar das respetivas lesões.

Na manhã desta terça-feira, na Academia Cristiano Ronaldo, o treino da equipa principal contou com três jogadores da equipa B: Lucas Taibo, Salvador Blopa e Rafael Nel. De recordar que os últimos dois fizeram os golos da vitória da equipa B em Portimão, que vale a liderança isolada na II Liga ao fim da quarta jornada.

O Sporting volta a treinar a partir das 10 horas de quarta-feira, sendo os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. A conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a equipa do Cazaquistão está marcada para as 18h30, já no Estádio José Alvalade, com Rui Borges e um jogador.