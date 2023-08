O defesa neerlandês Jeremiah St. Juste «continua entregue ao departamento médico» e «foi o único ausente» da sessão de trabalho do Sporting, esta segunda-feira, menos de 24 horas depois do triunfo sobre o Famalicão, da 3.ª jornada da I Liga (1-0).

De acordo com a informação prestada pelo clube, os titulares do jogo com o Famalicão, no caso Antonio Adán, Ousmane Diomande, Coates, Gonçalo Inácio, Ricardo Esgaio, Morita, Hjulmand, Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Viktor Gyökeres e Paulinho, fizeram «trabalho de recuperação». Os restantes jogadores «treinaram normalmente no relvado às ordens de Ruben Amorim».

Na terça-feira, é dia de folga para o plantel dos verde e brancos.

O regresso aos treinos está marcado para as 10 horas de quarta-feira, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.