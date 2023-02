Após a vitória em Alvalade sobre o Estoril por 2-0, o Sporting retomou nesta terça-feira os trabalhos na academia de Alcochete.

Os titulares da partida da 22.ª jornada fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores treinaram no relvado às ordens de Ruben Amorim.

Entregue ao boletim clínico continua apenas um jogador: Daniel Bragança, que recupera de lesão grave.

O plantel do Sporting vai agora gozar de um dia de folga, voltando aos trabalhos na quinta-feira para começar a preparar a deslocação a casa do Portimonense no próximo sábado.