O Sporting regressou nesta segunda-feira aos trabalhos após a goleada ao Estrela da Amadora no Estádio José Alvalade.

Tal como habitualmente, os titulares no jogo de domingo fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores trabalharam normalmente às ordens de Rui Borges.

O plantel leonino vai gozar de um dia de folga na terça-feira, regressando aos trabalho no dia seguinte para continuar a preparar a visita à Luz, onde vai defrontar o Benfica na próxima sexta-feira.