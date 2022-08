Um dia depois da derrota por 3-0 no Estádio do Dragão, os titulares do Sporting realizaram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes trabalharam normalmente este domingo.

À semelhança do que tem acontecido nas últimas sessões de treino, Ruben Amorim não contou com Paulinho, que continuou a fazer tratamento.

Segue-se agora um dia de folga e os leões voltam a trabalhar na terça-feira, com vista à receção ao Desportivo de Chaves, no próximo sábado.