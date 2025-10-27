O Sporting treinou esta segunda-feira na Academia Cristiano Ronaldo, com olhos postos na receção ao Alverca, dos quartos de final da Taça da Liga.

No seguimento do triunfo em Tondela (3-0), e naquela que foi a única sessão de treino entre os dois jogos, os titulares fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores treinaram no relvado.

Em conferência de imprensa, Rui Borges revelou que vai ser obrigado a fazer «bastantes alterações» para o jogo com os ribatejanos e que aqueles que têm «menos minutos» também precisam de sentir o «calor de Alvalade» na noite desta terça-feira.

Nesta ótica, o técnico dos leões deverá descansar alguns dos titulares em Tondela - Rui Silva, Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Morten Hjulmand, João Simões, Geny Catamo, Trincão, Pote e Luis Suárez - e dar a oportunidade a outros jogadores.

A partida com o Alverca está marcada para esta terça-feira, pelas 20h15, e poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.