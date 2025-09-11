Rui Borges já contou na sessão de treino desta quinta-feira com todos os jogadores internacionais que estiveram ao serviço das seleções nacionais nas últimas duas semanas.

Agora com o plantel mais composto, os leões continuam a preparar a visita a Famalicão, a contar para 5.ª jornada.

O Famalicão-Sporting está marcado para sábado às 20h30 e o treinador leonino faz a antevisão ao jogo nesta sexta-feira pelas 12h30 em Alcochete.