Sporting
Há 26 min
Sporting: todos os internacionais de regresso a dois dias do Famalicão
Leões jogam no sábado
Leões jogam no sábado
Rui Borges já contou na sessão de treino desta quinta-feira com todos os jogadores internacionais que estiveram ao serviço das seleções nacionais nas últimas duas semanas.
Agora com o plantel mais composto, os leões continuam a preparar a visita a Famalicão, a contar para 5.ª jornada.
O Famalicão-Sporting está marcado para sábado às 20h30 e o treinador leonino faz a antevisão ao jogo nesta sexta-feira pelas 12h30 em Alcochete.
Continuar a ler
TAGS: Sporting Treino Sporting Famalicão Liga
NOTÍCIAS MAIS LIDAS