No dia seguinte ao triunfo sobre o Santa Clara e consequente apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal, o plantel do Sporting treinou no Estádio José Alvalade.

A sessão pôde ser testemunhada por colaboradores do clube leonino e jovens sportinguistas.

Como é habitual, os titulares no jogo com o Santa Clara fizeram trabalho de recuperação.

Nesta sexta-feira, o plantel às ordens de João Pereira regressa a Alcochete para preparar a deslocação a casa do Gil Vicente, no domingo.